BH: segunda-feira tem chuva fraca e frio; veja previsão

Após quase um mês sem chuvas, a semana começou com tempo fechado e chuva fraca em algumas regiões de Belo Horizonte nesta segunda-feira (29/5). As chuvas isoladas podem continuar até o fim do dia, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Há registros de garoa nos bairros Jardim América e Nova Suíssa, na Região Oeste de BH. Essa mesma região começou o dia com clima gelado nesta segunda-feira, registrando mínima de 17,3°C, com sensação térmica de 13ºC, segundo a Defesa Civil. Ainda assim, a madrugada foi mais amena. Ontem (28/5), a mínima foi 14,2°C, com sensação térmica de 3,2ºC, na mesma região.

Na Pampulha, a temperatura mínima foi 15,8ºC. Enquanto isso, a máxima não deve passar dos 26ºC, conforme aponta a Defesa Civil. A segunda-feira permanece com céu nublado a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar está prevista para girar em torno de 45% no período da tarde.

Semana de frio em BH

O frio continua ao longo da semana, com previsão de chuva isolada em alguns pontos. Os dias começam mais frios, com mínima variando entre 14ºC e 16ºC, e as tardes serão quentes, com a maior temperatura na casa dos 28ºC.