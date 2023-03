BH: servidores municipais aceitam proposta e suspendem greve

greve dos servidores municipais de Belo Horizonte chegou ao fim nesta sexta-feira (24/3). A decisão foi tomada em assembleia organizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindibel), realizada na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.

Os trabalhadores presentes na reunião deliberaram pela suspensão do movimento paradista por aceitarem, temporariamente, a proposta de reposição de perda salarial, feita pela Prefeitura de Belo Horizonte. A PBH ofereceu 5,93% do reajuste nos vencimentos, além do aumento do vale-refeição para R$ 35 e a continuidade das negociações em outubro de 2023.

Leia também: PBH: servidores entram em greve e protestam em frente à prefeitura O Sindibel ressalta que, apesar do executivo municipal não ter feito uma nova alteração na proposta do índice de reposição de perda salarial, há o comprometimento da administração, feito por escrito, da continuidade da negociação de 2023, a antecipação da negociação de 2024 para outubro desse ano e também a retomada das discussões para as pautas específicas de cada categoria abarcada pelo sindicato.

O sindicato informa que, diante da suspensão da greve, a paralisação se mantém até as 19h de hoje e os servidores com plantão após esse horário irão trabalhar normalmente. Confira os pontos da proposta aceita na assembleia: