BH tem dia mais frio do ano; temperaturas devem voltar a subir no sábado

Belo Horizonte registrou a temperatura mais fria do ano, na manhã desta sexta-feira (21/4), feriado de Tiradentes. A mínima, de 13,2°C foi registrada na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. Já a máxima prevista para a capital é de 24°C.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cléber Souza, a previsão para a capital é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. A possibilidade é pequena porque tem uma massa de ar seco atuando na cidade.