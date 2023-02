BH tem nova previsão de chuva para esta tarde de terça-feira (21/2)

Nesta terça-feira (21/02), a previsão meteorológica para Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A informação é da Defesa Civil municipal.

A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Na Grande Belo Horizonte, mais um dia de sol entre nuvens e chances de pancadas de chuva no final da tarde e/ou à noite.

Em todo o Estado, de acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais,a previsão de instabilidade, com pancadas de chuvas típicas da estação do verão, sobretudo, no Oeste, Sul e Triângulo Mineiro.

O calor segue em todas as regiões mineiras e a temperatura máxima prevista é de 36°C no Vale do Jequitinhonha.