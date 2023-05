BH tem novo recorde de menor temperatura e sensação térmica negativa

Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta sexta-feira (19/5). Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros registraram 10,7°C na Estação Pampulha por volta das 5h da manhã.

Antes, o dia mais frio na capital foi registrado na última quarta-feira (17/5), quando a temperatura chegou a 11,3ºC.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a sensação térmica foi de -5ºC nos pontos mais altos de BH. Na Estação Cercadinho, os termômetros registraram 10,8°C.

Para esta sexta, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com frio ao amanhecer e à noite, além de tempo seco à tarde. A máxima prevista é de 25ºC.

Previsão em Minas

Céu claro com geada em pontos isolados do Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro com névoa seca à tarde.