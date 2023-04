BH tem possibilidade de pancadas de chuva até a manhã de sábado (15/04)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de possibilidade de pancadas de chuva , com variação de 30 a 50 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento, em torno de 50 km/h, até as 8h deste sábado (15/4).

Durante a chuva, o órgão recomenda que áreas de alagamento e de córregos sejam evitadas. Caso o motorista seja surpreendido pela chuva dentro do carro, em alagamento, a orientação é abaixar os vidros e subir para o teto do veículo. Em imóveis que estejam em área de alagamento, a recomendação é colocar os móveis em locais mais altos e não consumir alimentos que tiveram contato com a água da inundação. Ainda segundo a Defesa Civil, também é importante manter as crianças longe das enxurradas, para evitar afogamento

Não estacionar nem se abrigar embaixo de árvores é outra recomendação, assim como estar atento a aparelhos e cabos elétricos para evitar choques. Em caso de qualquer irregularidade, recomenda-se entrar em contato com a Cemig pelo telefone 116.

No caso de aparecimento de fendas, depressões no terreno ou rachaduras nas paredes, o contato imediato deve ser com a Defesa Civil, pelo telefone 199.

