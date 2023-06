BH tem sensação térmica de -2,4ºC na manhã deste sábado (3/6)

A Estação Cercadinho, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, registrou, por volta das 5h da manhã deste sábado (3/6), sensação térmica de -2,4ºC segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima registrada na capital foi de 12ºC. A diferença entre a temperatura mínima e a sensação térmica é devido à intensidade dos ventos nos pontos mais altos da cidade.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas do dia e à noite. A máxima estimada é de 25°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

No domingo (4/6), a previsão indica céu claro durante todo o dia, com máxima prevista para os 24ºC e mínima na casa dos 10ºC.

BH está em alerta para temperaturas baixas até sexta-feira (9/6). Uma massa de ar polar que atua na região da Grande BH favorecerá o declínio das temperaturas mínimas, que ficarão inferiores a 13 °C, nas primeiras horas da manhã.

Em Minas

Céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Noroeste e Norte.