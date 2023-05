BH tem sensação térmica negativa e previsão indica mais frio

Belo Horizonte teve sensação térmica de -3,7°C nesta quinta-feira (18/5) nos pontos mais altos da cidade. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na Pampulha foi de 11,8ºC.

A máxima de hoje não passa dos 26ºC. O dia será de céu claro com frio ao amanhecer e à noite, além de tempo seco à tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 30% à tarde.

Para sexta-feira (19/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica ainda mais frio na capital mineira. A mínima será de 10ºC e a máxima prevista é 25ºC. O dia será de céu claro, com tempo seco na parte da tarde.

Previsão em Minas

No Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, a previsão para hoje é de céu claro com geada em pontos isolados. Na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. Nas demais regiões de Minas, céu claro com névoa seca à tarde.