BH: temperatura pode chegar a 10ºC no fim de semana

A previsão para o fim de semana em Belo Horizonte é de céu claro, com temperatura mínima de 10°C e máxima de 23°C e sem chance de chuva

De acordo com Claudemir de Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação na maior parte de Minas Gerais é parecida com a da capital mineira.

A região do Norte será de céu claro e muito calor. Algumas cidades localizadas no lado Leste do estado ficarão parcialmente nubladas, mas sem chance de chuva.

O Sul de Minas terá temperatura amena, com previsão de geada fraca. Confira as temperaturas: