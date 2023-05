BH terá domingo de interdições e desvios no trânsito

Motoristas de Belo Horizonte devem ficar atentos a três eventos que vão interferir no trânsito da capital neste domingo: na Região Oeste, trechos da Via Expressa serão interditados já no início da manhã, enquanto as avenidas que passam pelo Mineirão, na Região da Pampulha, entram em foco também, em função da partida de futebol entre Atlético e Palmeiras, marcada para as 18h30 no estádio; na mesma região, uma corrida também levará a mudanças no trânsito, já partir das 4h.

No caso da Via Expressa, a interdição será na altura do Bairro Camargos, a partir das 8h30. A intervenção, nos dois sentidos da pista, se deve às obras de duplicação do "Elevado da Massa", da Arena MRV, estádio do Atlético. No sentido Belo Horizonte, haverá bloqueio na pista marginal. Os veículos serão desviados pelas ruas Gentil Portugal do Brasil e Ostras, paralelas à Via Expressa. A pista central também passa por interdição, com transposição de faixa antes do viaduto da Avenida Teleférico.

A interdição parcial da Via Expressa continua no sentido Contagem e os veículos serão desviados para a via de serviço da Arena MRV. Durante as obras, o trânsito será liberado apenas no sentido Camargos para garantir o fluxo de veículos. O tráfego fica bloqueado até as 15h. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal estarão no local para monitorar o trânsito.

Com os desvios no trânsito, as linhas de ônibus municipais 401 (Metrô Cidade Industrial/Santa Maria), 3053 (Estação Barreiro) e 4033 (Camargos/Centro), que trafegam na região, terão os itinerários alterados. O mesmo vale para os ônibus metropolitanos.

Já nas avenidas que passam pelo Mineirão, o trânsito será monitorado devido ao jogo entre Atlético e Palmeiras, marcado para começar às 18h30. Para melhorar a mobilidade e a segurança dos torcedores, agentes da Unidade Integrada de Trânsito vão organizar e sinalizar a área.

O objetivo da ação é melhorar as condições de segurança, além de monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante a partida. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o entorno do estádio será sinalizado para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres, além de garantir as vagas reservadas para táxi, viaturas, idosos, pessoas com deficiência, veículos de lanches rápidos, veículos fretados e nas esquinas para preservar raio de giro. Os torcedores que decidirem evitar o trânsito poderão utilizar as linhas de ônibus que passam próximo ao Mineirão.

Também a X Corrida e Caminhada Fenae do Pessoal da Caixa provoca intervenções na Região da Pampulha já a partir das 4h. Os participantes se concentram na Praça da Pampulha, que fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima com Rua Expedicionário Celso Racioppi. As largadas, na mesma praça, estão agendadas para a partir de 8h.

Faixas de pano serão implantadas para a orientação dos condutores quanto aos desvios operacionais e reserva de área. Para a segurança de todos, a BHTrans orienta os motoristas e pedestres a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização implantada e os agentes de trânsito durante a operação.

No percurso da corrida, a Avenida Celso Racioppi e a Rua Versília, entre Avenida Otacílio Negrão de Lima e Rua Calábria, estão fechadas desde as 7h de ontem. A interdição será mantida até as 15h de hoje.

Das 4h às 12h de hoje, a Avenida Otacílio Negrão de Lima será interditada no trecho entre as rotatórias da Avenida Alfredo Camaratte e a da Avenida Sicília, nos dois sentidos, entre a rotatória da Av. Sicília e a Rua Orsi Conceição, apenas no sentido Mineirão/Zoológico, e entre a rotatória da Rua Orsi Conceição e Av. Antônio Francisco Lisboa, nos dois sentidos, para realização da corrida.