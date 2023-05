BH: via expressa será interditada para obras no ‘Elevado da Massa’

A Via Expressa será interditada, na altura do Bairro Camargos, Região Oeste de Belo Horizonte, a partir das 8h30 deste domingo (28/5). A intervenção, nos dois sentidos da pista, se deve às obras de duplicação do viaduto "Elevado da Massa", da Arena MRV, estádio do Atlético.

No sentido Belo Horizonte, o bloqueio acontece na pista marginal. Os veículos serão desviados pelas ruas Gentil Portugal do Brasil e Ostras, paralelas à Via Expressa. A pista central também está interditada com transposição de faixa antes do viaduto da Av. Teleférico.

A interdição parcial da Via Expressa continua no sentido Contagem e os veículos serão desviados para a via de serviço da Arena MRV. Durante as obras, o trânsito será liberado apenas no sentido Camargos para não impactar o fluxo de veículos.

O tráfego fica bloqueado até as 15h. Agentes da BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal estarão no local para monitorar o trânsito.

Com os desvios no trânsito, as linhas de ônibus municipais 401 (Metrô Cidade Industrial/Santa Maria), 3053 (Estação Barreiro) e 4033 (Camargos/Centro), que trafegam na região terão os itinerários alterados. O mesmo vale para os ônibus metropolitanos.