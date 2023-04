BH volta a ter teleconsultas para sintomas respiratórios e dengue

As teleconsultas para atendimento das pessoas de Belo Horizonte com sintomas de doenças respiratórias, dengue, chikungunya ou zika vão retornar nesse final de semana, dias 15 e 16 de abril, segundo a prefeitura da cidade.

Segundo o órgão, o serviço estará disponível para todas as faixas etárias apenas aos sábados e domingos. Caso haja demanda, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) poderá estender o serviço para os demais dias da semana.

Para ter acesso à consulta, basta ser morador de Belo Horizonte e ser cadastrado em Centros de Saúde na capital. A consulta deve ser agendada no Portal da Prefeitura e os horários serão disponibilizados no sábado, a partir das 7h.

A consulta deve ser realizada por pessoas que apresentem sintomas como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, cefaleia, dor atrás dos olhos, náuseas e/ou vômitos.

As teleconsultas que sejam agendadas para crianças deverão sempre ser realizadas através do cadastro da própria criança no sistema e não com o cadastro dos pais/responsáveis, que devem estar junto à criança/adolescente durante toda a realização do teleatendimento.

De acordo com o diagnóstico, o paciente receberá as devidas orientações, bem como prescrição e outros documentos médicos que se fizerem necessários, que serão enviados para o e-mail cadastrado dentro de um prazo de até 24 horas úteis. Com a impressão da receita e/ou exame, o paciente ou responsável poderá buscar o medicamento ou agendar o exame no Centro de Saúde de sua área de abrangência.

