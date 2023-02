BHTrans esquece de fechar avenida e bloco desfila no meio do trânsito

O cortejo do bloco Ladeira Abaixo, que desfila na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, teve um início caótico na manhã deste sábado (18/2). Isso porque a BHTrans esqueceu de fechar a via para o desfile.

Por volta das 8h, horário programado para início do cortejo, o acesso já deveria estar fechado, mas os foliões começaram a marcha no meio do trânsito e com buzinas. A Polícia Militar foi acionada para desfiar o fluxo de veículos no local.

O Estado de Minas presenciou carros e ônibus se deslocando no meio do cortejo. Os condutores precisaram dar ré para sair da área que deveria estar reservada para o bloco.

O trânsito está sendo desviado pela PM para a Rua José Pedro Drummond.

A reportagem entrou em contato com a BHTrans e aguarda retorno.

MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO