Bia Haddad estreia com triunfo nas duplas do WTA Finals

Ao lado da cazaque Anna Danilina, a brasileira Bia Haddad estreou com vitória na chave de duplas do WTA Finals, em Forth Worth (EUA), diante da canadense Gabriela Dabrowski e da mexicana Giuliana Olmos. A paulistana triunfou por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/0) na noite da última terça-feira (1).

Bia Haddad Maia não cansa de fazer história! 👏🇧🇷 1ª vitória de uma brasileira no WTA Finals, ao lado de Anna Danilina 🇰🇿 7/5 e 6/0 sobre Dabrowski 🇨🇦 e Olmos 🇲🇽 Vamos por mais! 💪🏼 🎥 @WTA pic.twitter.com/BVQKBjH5N9 — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2022

A dupla da brasileira volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (3), quando mede forças com a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens.

O WTA Finals, último evento da temporada, reúne as oito melhores tenistas no simples e as oito melhores duplas.