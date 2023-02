Big Dog: Araxá lança campanha de doações de cães inspirada no BBB

A Prefeitura de Araxá encontrou uma forma divertida de tentar doar os mais de 100 cães que vivem no Canil Municipal. Desde o final do mês passado, toda semana está selecionando alguns animais que vão para o ‘paredão’, sendo que são criados posts para cada um deles, nos quais constam suas fotos e características.

Na primeira edição da campanha, que aconteceu no início da semana passada, segundo informações da Prefeitura de Araxá, cinco dos nove cães participantes conseguiram um lar. Já o segundo ‘paredão’ do Big Dog Araxá está com seis cães e foi divulgado hoje (8/2).

“Nas redes sociais, os cães são divulgados como “brothers” e “sisters” da casa mais vigiada do país.

Os posts acompanham a foto do cãozinho com o nome, uma característica e as informações sobre castração, vacinas e vermifugação”, destacou nota da Prefeitura de Araxá.

As postagens da campanha nas redes sociais da Prefeitura de Araxá vem recebendo vários comentários e curtidas. “Adorei esse Big Dog. Parabéns; “Bela iniciativa! Adorei”; Apaixonada na Babi” e “Eu quero a Pamonha para fazer companhia para a minha Cacau” estão entre os comentários. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, a campanha é um sucesso. “Nós estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo que é estimular a adoção de cães. Na primeira semana divulgamos nove cães, mas muitas pessoas foram até o Canil Municipal e se apaixonaram por outros cães que também conseguiram um lar, e isso é o mais importante”, completa. Ainda conforme Severo, os interessados em adotar um cachorro do Canil Municipal devem ir direto ao local, que fica na rua Camarões, nº 125, no bairro Novo Horizonte.

Mais informações sobre a campanha pelos contatos (34) 99257-1363 ou (34) 3691-3318.