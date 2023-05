Biomédica é presa suspeita pela morte de paciente durante procedimento

A vítima chegou à clínica por volta de 6h para fazer um procedimento que retira gordura de uma determinada região do corpo e a redistribui para outras partes. Durante a manobra, ela teria sofrido uma parada cardiorrespiratória, sendo necessário o encaminhamento até uma unidade de saúde.

De acordo com o médico legista e chefe do Posto Médico-Legal de Divinópolis, Lucas Amaral, a necropsia apontou sinais de hemorragia relacionada à cirurgia realizada e que podem ter ligação com a causa da morte. Ao todo, foram identificadas dez perfurações no abdômen e outras duas nos glúteos da vítima.

“Nenhum órgão do abdômen ou tórax foi perfurado. Foram coletados materiais biológicos, que serão periciados no laboratório do Instituto Médico-Legal Dr. André Roquetti, na capital, para pesquisa de possíveis agentes químicos utilizados no procedimento”, disse o especialista.