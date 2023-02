Blocos de metais apostam no sopro

Os blocos de metais têm se destacado cada vez mais no carnaval de Belo Horizonte . Trazendo alegria e animação para os foliões, diversos grupos estão usando instrumentos de sopro, como saxofones, trombones, tubas e trompetes, para ir além do tradicional trio elétrico. Na capital mineira, blocos marcantes como o Estagiários Brass Band, Magnólia e Babadan Banda de Rua são exemplos do uso dos metais para a composição musical da folia. Veja: Maior carnaval da historia de BH tem o desafio de ser gigante Luciene Leão Ávila, da comissão organizadora do bloco Estagiários Brass Band, avalia o aumento dos blocos de metais como um fenômeno histórico e de crescimento cultural. "Estamos fazendo um fenômeno acontecer na cidade, porque hoje a gente tem um bloco com mais de 130 sopros, isso nunca aconteceu na história de Belo Horizonte", destaca. Questionada sobre a contribuição do bloquinho para o avanço dos blocos de metais em BH, Luciene diz que se sente muito feliz por estar sendo prestigiada por um público tão grande."É o sinal de que as pessoas gostam da gente, mesmo a gente sendo aprendiz, porque nós não somos profissionais. É um sinal de reconhecimento, um retorno do nosso trabalho". "É muito bom a gente conseguir contribuir positivamente para o crescimento cultural da nossa cidade", finaliza

PÓS-PANDEMIA O bloco Rastaxé, que se concentrou na Praça Santa Rita, no Bairro Esplanada, Leste de Belo Horizonte, também voltou a desfilar depois da pandemia de COVID-19. A estreia foi em 2017. Cofundado por Shadu e Chiara Ajna, surgiu do desejo de criar um bloco cultural, contando com um repertório que reúne samba, axé retrô, raggae e congado. “Durante a pandemia, até tentamos fazer um evento on-line, mas nunca teria a mesma energia”, conta Shadu, que é músico profissional, professor na área e artista plástico. “Nós temos um mascote, que é um grifo. Ele é uma junção das cores e dos ritmos”, conta Chiara. “A gente trabalha justamente a cultura. Sou artista plástico, além de músico profissional, e trabalho também com a comunidade, com a divulgação da cultura da raça negra, afro-brasileira, dessa junção do MPB, do raggae, que é jamaicano, dessa mistura que o brasileiro faz. Trabalhamos com esse leque de informações culturais”, explica Shadu.

Programe-se!

O último dia de carnaval chegou, mas ainda tem muito bloco para se apresentar nas ruas de BH. Hoje, estão previstos 52 cortejos, que prometem encerrar a folia de 2023 em grande estilo

