Boca de lobo inteligente vira lei em BH, mas não há previsão de implantação

A implantação de bocas de lobo em Belo Horizonte virou lei em Belo Horizonte nessa terça-feira (4/4), conforme publicado no Diário Oficial do Município pelo Executivo. No entanto, ainda não há previsão de quando as novas estruturas começam a ser instaladas. Segundo a prefeitura , elas “serão colocadas a partir de avaliações técnicas”.

Composta de caixa coletora instalada no interior dos bueiros, a instalação de “boca de lobo inteligente” nas ruas da capital foi sugerida pelo vereador Fernando Luiz (PSD) em agosto de 2014 por meio do Projeto de Lei (PL) 1.283. À época, ao justificar a proposta, ele disse que a medida poderia auxiliar na redução do acúmulo de lixo nos bueiros e galerias pluviais, o que contribui para a ocorrência de enchentes.

Logo, o sistema a ser instalado, a princípio, será confeccionado em material termoplástico e com capacidade mensurada de acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros da cidade. Nesse sentido, a caixa coletora gradeada agirá como uma peneira, retendo os resíduos sólidos.

“O equipamento de fácil manuseio pode ser operado pelos mesmos responsáveis pela limpeza pública municipal, que hoje já realizam esta função, entretanto utilizando-se de recursos primários, como enxadas e trabalho braçal, acarretando perda de tempo, desperdício de energia e homens que poderiam desempenhar outras tarefas”, destacou, à época, o vereador ao justificar a apresentação do projeto à Câmara.