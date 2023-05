Bolsas da UFMG terão reajuste de 75% em junho

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou, na última sexta-feira (26/5), reajuste de 75% no valor das bolsas acadêmicas da instituição. Os valores são concedidos a estudantes de graduação que atuam em projetos de ensino, pesquisa e extensão, vinculados a programas desenvolvidos por diversas pró-reitorias, diretorias e órgãos da Administração Central.

De acordo com a UFMG, o valor das bolsas passará de R$ 400 para R$ 700. O reajuste busca equiparar as bolsas pagas com recursos do orçamento da universidade às de iniciação científica custeadas pelo governo federal, que tiveram aumento em março.

A UFMG informou, ainda, que a recomposição começa a valer ainda neste mês, e o novo valor será recebido pelos estudantes no início de junho. Continua valendo o cronograma já seguido pelas pró-reitorias.

Em nota, a UFMG destacou que, historicamente, a remuneração das bolsas acadêmicas da universidade, custeadas por ela própria, acompanha os valores repassados pelo governo federal, mas que “quando o governo anunciou o reajuste das bolsas de iniciação científica em fevereiro deste ano, a instituição ainda estava com o orçamento deficitário”. No mês passado, foram liberados recursos que possibilitaram a recomposição do orçamento das universidades.

“Com essa medida, a Universidade volta a ter hoje um orçamento semelhante ao de 2019, acrescido de um aumento percentual de 4,3%, valor ainda aquém do necessário para fazer frente aos cortes históricos que sofremos nos últimos anos, mas importante para que a UFMG priorizasse o reajuste das bolsas acadêmicas”, explicou a reitora Sandra Regina Goulart Almeida.