Bolsonarista humilha mulher carente durante doação e nega marmita: ‘Vai pedir ao Lula’

Bolsonarista humilha mulher em vídeo

Um vídeo viralizou nas redes sociais no último sábado (10.set.22), onde um apoiador de Jair Bolsonaro (PL), afirmando que deixaria de ajudar uma mulher necessitada com ‘marmitas’ após ela dizer que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas imagens, gravadas pelo empresário Cassio Cenali, da cidade de Itapeva (SP), é possível vê-lo conversando com uma mulher no portão de uma casa. O empresário questiona se a mulher carente, identificada como Ilza Ramos Rodrigues, “é Bolsonaro ou é Lula”, ao que ela responde: “Eu sou Lula.”

Cenali então diz: “A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula, agora.” Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. “Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora”, afirma o empresário, autor das imagens.

Após a grande repercussão, o empresário pediu desculpas pelo vídeo, entretanto, não se dirigiu à mulher exposta e humilhada. Veja: