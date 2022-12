Ituiutaba: bombeiros realizam buscas por homem desaparecido e o encontram com vida

Homem foi encontrado desorientado e desnutrido | Foto: Bombeiros/Divulgação

Na tarde da última sexta-feira (02.dez.22), o 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Ituiutaba foi acionado para localizar um homem de 43 anos, desaparecido na zona rural de Ituiutaba. O homem se perdeu na região rural das Sete Placas na quinta-feira (01.dez.22).

Os bombeiros realizaram buscas durante todo o sábado.

De acordo com testemunhas, a vítima foi vista pela última vez na quinta-feira, na Fazenda Bebedouro Douradinho, distante 64 quilômetros da cidade de Ituiutaba.

Os Bombeiros Militares realizam levantamentos das possíveis áreas de busca, buscando informações junto aos familiares e companheiros de trabalho.

O desaparecido, que não teve o nome informado pelos bombeiros, havia ido pela primeira vez e não conhecia a região.

No início da noite deste sábado (03.dez.22), o homem foi encontrado com vida. Segundo o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, Tenente André, a vítima foi encontrada desorientada e com sinais de desnutrição.

O homem foi encaminhado para atendimento médico em Ituiutaba.