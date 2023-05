Bombeiros capturam jiboia de 2m em Ituiutaba

Por volta das 9h40 do último sábado (06.mai.23), o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para realizar a captura de uma serpente na Avenida Dalva Carvalho de Oliveira, em frente ao parque do Goiabal, no bairro Nova Ituiutaba 3.

Segundo informações, a cobra atravessou a rua e ficou parada do lado oposto. Populares sinalizaram o local e aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para capturar o animal.

Ao chegar ao endereço, os militares identificaram a cobra como uma Jiboia adulta de aproximadamente dois metros de comprimento. De imediato, os bombeiros, utilizando os equipamentos adequados e técnicas específicas, realizaram a captura da cobra de forma segura.

Posteriormente, a serpente foi solta em uma área de preservação ambiental, local propício à sobrevivência desta espécie.