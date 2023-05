Bombeiros combatem fogo em vegetação no Novo Tempo II em Ituiutaba

Neste domingo, dia 25 de maio, por volta das 16h, o Segundo Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em vegetação na rua Vander Rodrigues Borges, no bairro Novo Tempo 2 em Ituiutaba.

Ao chegarem no local, a guarnição de militares se deparou com um incêndio que se prolongava ao longo do acostamento da rua.

Diante desse cenário, utilizando-se técnicas de combate a incêndio florestal, os bombeiros debelaram o incêndio e realizaram o rescaldo para garantir que não haveria reignição dos focos, deixando o local em segurança.

O Corpo de Bombeiros alerta à população que atear fogo em lote vago é crime ambiental e pode levar à prisão de quem praticou o ato.

Em caso de emergência ligue 193.

Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas.