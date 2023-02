Bombeiros combatem incêndio em veículo no bairro Junqueira, em Ituiutaba

Bombeiro atuando no combate ao incêndio no veículo | Foto: Bombeiros/Divulgação

Às 21h50 desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar da cidade de Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em uma Fiorino próximo ao cruzamento da Av. José da Silva Ramos com a Rua Ômega, no Bairro Junqueira, em Ituiutaba.

Prontamente os Bombeiros militares deslocaram-se para o local e, ao se depararem com o veículo, verificaram que ele estava completamente tomado pelas chamas.

Assim, de imediato utilizando técnicas de combate a incêndio veicular, e todos os equipamentos de segurança necessários, após alguns minutos foi possível controlar o incêndio.

Inclusive, durante o combate, ocorreram reignição na parte inferior do carro, onde estava localizado o tanque de combustível. Contudo, com agilidade e precisão da ação dos militares, a situação foi contornada.

O condutor do veículo não soube informar como as chamas tomaram conta do veículo

Segundo os bombeiros, as causas do ocorrido são desconhecidas. O condutor não soube precisar como o incêndio começou, porém informou que, ao verificar as chamas, saiu do veículo e tentou usar o extintor, sem sucesso.

Vale ressaltar que o extintor é usado para princípios de incêndio, com eficácia maior ao atingir os focos da ignição. Por esse motivo, como o fogo já estava alastrado pelo veículo, não houve efetividade.

Após isso, foram dadas orientações ao proprietário para retirada do veículo do local por meio de guincho.