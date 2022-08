Bombeiros de Ituiutaba ministram palestra sobre queimadas urbanas para alunos de escola pública

Queimadas urbanas foram tema de palestra dos bombeiros | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Na manhã da última segunda-feira (22.ago.22), o 2° pelotão de Bombeiros de Ituiutaba recebeu em suas instalações alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Dr Fernando Alexandre para participarem de uma palestra sobre queimadas urbanas. A escola agendou previamente horário para que os militares pudessem receber os alunos no quartel.

A palestra teve início às 9h30 e teve duração de duas horas. Eles foram apresentados as instalações físicas do pelotão e a rotina operacional e administrativa dos Bombeiros. No momento reservado à palestra foi realizada uma conversa aberta com os alunos sobre as diversas ocorrências atendidas pelo CBMMG, explicando-as por meio de demonstração de materiais operacionais expostos a eles. O foco desta palestra era sobre queimadas urbanas e como orientar as pessoas sobre bons hábitos preventivos a fim de se evitar este tipo de atividade, sendo demonstrado também como os militares combatem estes incêndios e o quanto são desgastantes e demorados, bem como os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes destas ocorrências.

Ao todo, 18 alunos entre 15 e 17 anos participaram desta palestra, sendo acompanhados por dois professores. Nos últimos anos, o CBMMG tem investido grandes esforços voltados à política de prevenção e gestão do risco de desastres e não somente a ações de resposta. Desta forma, trabalhar a política de prevenção com alunos do ensino fundamental e médio têm demonstrado, ao longo dos anos, resultados positivos na conscientização da população em geral. A corporação está de portas abertas, desde que agendado previamente, para aqueles que desejam visitar e conhecer as instalações e até receberem orientações sobre as áreas de competência do CBMMG.