Bombeiros e Samu atendem vítimas de acidente de trânsito em Ituiutaba

Na noite deste sábado, 17 de setembro de 2022, por volta das 19h30min, o 2° Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para o atendimento a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio na Av. Jandiro Vilela Freitas no bairro Guimarães.

Desta forma uma guarnição de Bombeiros deslocou-se rapidamente até o endereço dos fatos, onde juntamente com equipes do Samu iniciaram o atendimento as vítimas.

Devido à intensidade da colisão, uma das passageiras do carro ficou retida nas ferragens do automóvel e necessitava da atuação dos bombeiros para sua retirada. A vítima, uma mulher de 67 anos queixava-se de dor torácica, na clavícula e abdominal.

A mesma não conseguiu sari pois, a porta do veículo foi amassada pela colisão com a motocicleta e devido o dano não era possível abri-la. Com a utilização do desencarcerador e de EPIs os bombeiros militares realizaram abertura da porta e logo em seguida a vítima foi retirada.

A passageira que estava no banco traseiro, uma mulher de 64 anos foi levada para atendimento médico com escoriações e sem maiores complicações. O motociclista, um jovem de 23 anos que era inabilitado para condução de motocicletas, sofreu diversos cortes e escoriações pelo corpo sendo resgatado também pelas equipes. O motorista do veículo não se feriu e recusou o atendimento.

Segundo relatos de testemunhas o condutor da motocicleta seguia sentido contrário ao do carro, sendo que próximo ao local dos fatos o carro convergiu atingindo sendo atingido pela motocicleta.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local pelas guarnições de bombeiro e pelas equipes do Samu. Após elas foram imobilizadas e as três vítimas (condutor da motocicleta e duas passageiras do carro) foram conduzidas para o Pronto Atendimento Municipal.