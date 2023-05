Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou em represa em Prata

Prata, Minas Gerais. O corpo do homem de 40 anos foi encontrado pelos mergulhadores dos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, a cerca de 5 metros de profundidade, dentro de uma represa no município de Prata. O corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (1º.mai.23).

Desde a tarde de domingo (30), os bombeiros realizavam buscas pelo homem, que pilotava uma moto aquática na represa de um loteamento quando caiu e se afogou, segundo informações dos bombeiros. Testemunhas afirmaram que ele não usava colete salva-vidas.

As buscas foram interrompidas durante a noite de domingo devido à falta de luz, mas foram retomadas na manhã de segunda-feira.

A Marinha do Brasil foi acionada para investigar as causas do acidente.