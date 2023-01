Bombeiros localizaram corpo de mulher que desapareceu no Rio Uberabinha, em Uberlândia

o corpo de Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, foi encontrado próximo à usina hidrelétrica dos Martins.

Uberlândia, Minas Gerais. Os bombeiros de Uberlândia localizaram o corpo da mulher que havia desaparecido no Rio Uberabinha. Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, estava desaparecida deste a última segunda-feira (16.jan.23).

O corpo foi encontrado na tarde deste domingo (22.jan.23), após 7 dias de buscas. Segundo os bombeiros, o corpo estava na usina hidrelétrica Martins — da Cemig.

O acidente

Tatiane Regina de Oliveira Matos

Carro caído às margens do Rio Uberabinha em Uberlândia — Foto: Bombeiros



Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, desapareceu após um acidente próximo à Avenida Getúlio Vargas, na madrugada da última segunda-feira (16.jan.23).

A princípio, a hipótese é que Tatiane perdeu o controle da direção, capotou o veículo e caiu no Rio Uberabinha.

Os miliares do Corpo de Bombeiros fizeram rastreamentos pelas margens do rio, e mergulharam no poluído Uberabinha em busca da vítima, no entanto, sem sucesso.

O corpo da vítima foi localizado na tarde deste domingo (22.jan.23), na usina hidrelétrica Martins, após sete dias de buscas.

A funerária recolheu o corpo, e encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML), onde os trabalhos de identificação continuam.

A usina

Localizada no rio Uberabinha, a PCH (pequena central hidrelétrica) Martins conta com 4 unidades geradoras, totalizando 7,70 MW de potência instalada. É de propriedade da Cemig Geração Oeste S.A. e foi construída entre os anos de 1941 e 1946 no município de Uberlândia, MG.