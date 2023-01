Bombeiros entram no Uberabinha buscando vítima de acidente

Bombeiros mergulham no Rio Uberabinha em busca de vítima

Uberlândia, Minas Gerais. Os bombeiros continuam as buscas pela mulher de 41 anos, desaparecida após um acidente na madrugada da última segunda-feira (16.jan.23).

“Durante todo o dia de ontem [16] realizamos buscas pela vítima do sexo feminino, condutora do Fiesta, que capotou e caiu às margens do rio Uberabinha na madrugada de segunda-feira”, disse a assessoria dos bombeiros.

Imagens do mergulho

“Realizamos as buscas às margens do rio, sendo pelos bombeiros às margens, por cerca de 200 metros abaixo do local onde o carro estava ancorado. Além disso, fizemos buscas submersas, com técnicas de mergulho nas proximidades do carro”, completou a assessoria.

Inicialmente, os militares mergulham utilizando Roupa Seca, que é um roupão de mergulho apropriado para águas contaminadas, sobretudo, que permite maior segurança e não deixa que ocorra o contato com as águas poluídas.

O acidente

A vítima, uma mulher de 41 anos, desapareceu após um acidente próximo à Avenida Getúlio Vargas, na madrugada da última segunda-feira (16.jan.23). A mulher perdeu o controle da direção, capotou o veículo e caiu no Rio Uberabinha. A motorista não foi encontrada.

A princípio, os bombeiros trabalham com a possibilidade da mulher ter sido arremessada no momento do capotamento. O veículo foi encontrado com uma parte submersa nas águas poluídas do Uberabinha.