Bombeiros que atuaram em resgate na Turquia são recebidos por Zema

O governador mineiro parabenizou os bombeiros pelo empenho e dedicação em mais uma ação de ajuda humanitária. "Com certeza, foi algo marcante e que vocês não vão esquecer, pois é uma situação muito difícil. Espero que, com mais esse aprendizado, possamos melhorar, ainda mais, o atendimento aos mineiros”, destacou.

Os militares ficaram 17 dias na Turquia à procura de sobreviventes e chegaram ao estado mineiro no último sábado (25/2) . Juntos as equipes de SP e ES, eles realizaram a busca e salvamento das vítimas do terremoto que atingiu o país no início do mês, que registrou mais de 50 mil mortes.