Bombeiros realizam treinamento de primeiros socorros no IFTM

Bombeiros do 2º Pelotão dos Bombeiros ministraram curso de primeiros socorros aos alunos de Eletrotécnica do IFTM | Foto: 2º Pelotão dos Bombeiros/Divulgação

Na noite dessa terça-feira, 25 de outubro, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba realizou um treinamento sobre primeiros Socorros para os alunos de Eletrotécnica do IFTM.

O treinamento teve como ênfase os casos de maiores índices de atendimento, com seus respectivos procedimentos. Também foram abordados casos mais graves e complexos, demonstrando as etapas corretas e seguras de atendimento assim como seriam os primeiros atendimentos em casos típicos de ocorrências mais comuns no nicho de trabalho que serão executados por esses futuros profissionais.

A segurança da cena para se iniciar os trabalhos de primeiros socorros foi discutida em sala de aula.

Avaliação da vítima e os primeiros procedimentos também foram treinados em sala de aula. Bonecos foram utilizados para o treinamento dos alunos que realizaram a RCP – reanimação cardiopulmonar em casos de parada cardiorrespiratória.

Também foi trabalhado em sala a manobra de Heimlich, utilizada para o desengasgo tanto de adultos, quanto crianças e recém-nascidos.

Foi realizado um momento específico para a prática dos ensinamentos passados. Oficinas foram feitas e dúvidas foram tiradas.

O Corpo de Bombeiros preza pela prevenção de acidentes, e o treinamento constante é uma das estratégias para a diminuição dos acidentes e redução dos possíveis danos. Ao todo foram capacitados 28 alunos do curso em questão.