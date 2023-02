Bombeiros realizam vistorias em locais de carnaval na região do Pontal

Vistoria foi realizada em várias cidades da região do Pontal do Triângulo Mineiro — Foto: Bombeiros

Nesta sexta-feira, 17.fev.23, o Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba inspecionou os locais onde ocorrerão as festas de carnaval de 2023, a fim de avaliar as estruturas físicas e a instalação dos dispositivos preventivos mínimos necessários em casos de incêndio e pânico.

O objetivo dessas inspeções é verificar se os dispositivos preventivos previstos nos projetos estão instalados corretamente e se todas as estruturas montadas para receber o público estão em conformidade com os projetos existentes.

Segundo os bombeiros — “é importante lembrar a todas as pessoas que participarão das festas de carnaval que verifiquem, independentemente do local, se há extintores de incêndio, brigadistas e saídas de emergência para o público. Se forem observadas situações de perigo ou descumprimento de medidas de segurança, é necessário fazer uma denúncia, que pode ser anônima, para que os bombeiros possam tomar as providências necessárias”.