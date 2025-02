No dia 07 de fevereiro, às 13h, o Segundo Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba realizou um resgate de uma cadela e seus 13 filhotes presos em um buraco de captação de água de uma empresa. O buraco, com 40 cm de largura e 5 metros de profundidade, exigiu manobras cuidadosas para evitar desabamentos. Os bombeiros expandiram o buraco com segurança, resgatando todos os animais, que foram então levados para um local seguro para receber cuidados.

