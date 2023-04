Bombeiros resgatam corpo de jovem na Cachoeira Pedra Grande

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde de sexta-feira (7/4), na cachoeira Pedra Grande, em Caetano Preto, povoado de Pará de Minas, no centro-oeste do estado, o corpo de um jovem, de 20 anos, que se afogou na quinta-feira.

Segundo testemunhas, amigos da vítima, o jovem estava nadando, quando começou a se debater na água e afundou, não retornando à superfície.

Apavorados, os amigos tentaram se comunicar com o Corpo de Bombeiros pelo celular, no entanto, o local não tem sinal. Eles, então, caminharam por cerca de dois quilômetros, até encontrar um sinal e falar com o 193.

Ao chegar ao local, os bombeiros mergulharam e conseguiram encontrar o o corpo da vítima. Foi necessário o uso de técnicas de salvamento terrestre para transpor o grande barranco que dá acesso à cachoeira. O corpo foi encaminhado para o IML.