Bombeiros resgatam homem que ficou preso no leito do Rio Arrudas, em BH

De acordo com os Bombeiros, a corporação recebeu uma solicitação de resgate de uma pessoa que estaria andando pelo leito do Rio Arrudas, sem conseguir sair do local.

Após o resgate, o homem, que, segundo os Bombeiros, apresentava sinais de esquizofrenia, disse aos militares que estaria sendo perseguido por algumas pessoas e, por isso, desceu para o local.