Bombeiros retiram cobra de 2 metros do motor de um carro em Ituiutaba

Cobra estava no motor de veículo em Ituiutaba

Por volta das 18h do último sábado (04.mar.23) o 2° Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba foi chamado para realizar o resgate de uma cobra no motor de um carro na zona rural da cidade.

Segundo o solicitante, no momento que ele passava próximo ao seu veículo, que estava estacionado na garagem de sua casa, avistou uma serpente da cor preta entrando no capô do mesmo.

Diante destas informações os militares se deslocaram até o local. Ao chegar no endereço constataram que realmente se tratava de uma caninana, que entrou em um pequeno espaço próximo à junção do escapamento ao motor, em um lugar de difícil acesso.

Após cerca de 40 minutos os bombeiros conseguiram capturar a serpente de aproximadamente dois metros de comprimento e soltá-la de volta na natureza.

A cobra caninana quando se sente ameaçada infla uma região próximo a sua cabeça, além de elevar seu corpo e agitar rapidamente a cauda. Com isso ela adota uma postura intimidadora e arma botes para se defender, além de se mover rapidamente para evadir ou atacar.

Por isso, os bombeiros orientam que, sempre que um animal silvestre for avistado em situação de perigo para ele mesmo ou pessoas, os bombeiros sejam acionados de imediato pelo telefone 193 para orientações. Nunca deve-se tentar realizar a captura desses animais, pois podem ocorrer acidentes.