Bombeiros são acionados para combate a incêndio no canavial

No fim da manhã desta terça-feira, 16 de maio, por volta das 11:30hs, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para o combate as chamas em um incêndio em um canavial à margens da MGC-154, próximo ao km 41, entre os municípios de Ituiutaba e Capinópolis.

Prontamente os militares do Corpo de Bombeiros deslocaram para o endereço onde, juntamente com a brigada de incêndio da usina sucroalcooleira proprietária do canavial, foi definido um plano de ação para combate ao fogo.

Assim, os Bombeiros realizaram o monitoramento de toda a área do incêndio, realizando ações a fim de evitar a propagação das chamas para outras áreas, enquanto a brigada da empresa realizava combate com caminhões pipa específicos para este tipo de incêndio. Os trabalhos de combate perduraram por aproximadamente 3 horas de combate.

Ao final do combate foi realizado o rescaldo do local, a fim de evitar reignição do fogo. Ninguém se feriu.

Segundo os bombeiros, não foi possível precisar a área atingida.