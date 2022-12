Bombeiros vistoriam represa rompida em Santa Vitória

Bombeiros e a Defesa Civil fizeram vistoria no local

Santa Vitória, Minas Gerais. Nesta manhã desta quarta-feira, 28 de dezembro, militares do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba deslocaram até a zona rural de Santa Vitória para vistoriar uma represa rompida.

O represamento se rompeu na última terça-feira (27). A Defesa Civil do município de Santa Vitória também participou da vistoria.

Segundo os bombeiros, foi observado que o talude (barranco) havia se rompido no centro da represa, e todo volume de água que estava contido desceu pela calha do Córrego Sassafrás.

Ainda segundo os bombeiros, uma preocupação seria que o volume d’água esgotado pudesse impactar a Rodovia BR-365, na altura do KM 852, que fica a cerca de 05 Km (cinco) do local. Entretanto, o alagamento da via não ocorreu, pois o sistema de drenagem existente na Rodovia suportou o volume de água escoado da represa.

Segundo informações do responsável pela propriedade rural onde estava localizada a represa, a mesma foi construída recentemente, tendo sua conclusão sido efetuada há cerca de 15 dias, e que possivelmente, houve falha na estrutura de compactação e drenagem da represa.