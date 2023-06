Box em shopping popular de BH é flagrado com mais de 20 iPhones roubados

Mais de 50 aparelhos eletrônicos foram apreendidos no início da tarde desta sexta-feira (2/6), no Shopping Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte . Entre os produtos estavam 47 celulares, sendo 23 Iphones, 5 tablets e um notebook. Os eletrônicos estavam em posse de um homem de 21 anos, que possui um box de manutenção e venda de dispositivos, dentro do centro de compras popular.

A apreensão aconteceu após uma mulher procurar a Polícia Militar informando que a localização de seu celular, que havia sido roubado a pouco tempo, apontou que o aparelho estava na Avenida Oiapoque. Ao chegar ao endereço, os militares constataram que se tratava de um estacionamento. No local, a vítima acionou o sinal sonoro de emergência do aparelho e pôde ser identificado que ele estava dentro de um dos veículos.

De acordo com o registro policial, o dono do estabelecimento informou que o proprietário do carro tinha um box dentro do Shopping Oiapoque. Ao ser confrontado pelos militares, o suspeito disse que parte dos aparelhos da loja pertencia a ele e os demais a amigos.

Os militares conferiram os registros dos aparelhos e constataram que haviam boletim de ocorrência de furto e roubo . Todos os produtos da loja foram apreendidos. Além disso, dentro do carro haviam outros dispositivos, sendo alguns embrulhados em papel alumínio. Segundo a Polícia Militar, a medida é adotada para bloquear o sinal de rastreio dos aparelhos.

O proprietário da loja afirmou que comprava celulares de várias pessoas, a preços mais baixos que o mercado. Ele foi detido por receptação. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.