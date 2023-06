BR-262: motorista invade a contramão, e passageiro de carro morre em Minas

Ao tentar fazer uma manobra, um motorista invadiu a contramão da BR-262, e o carro bateu de frente a uma carreta. O veículo BG Astra tinha três ocupantes: um morreu, e dois, presos às ferragens, ficaram gravemente feridos. O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (2/6), em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros , por volta das 21h, uma equipe foi acionada para atendimento das vítimas. No local, se depararam com duas pessoas vivas, sendo uma mulher , de 37 anos e um homem, de 45. Eles foram retirados das ferragens e socorridos pelo SAMU e pela equipe médica da concessionária Triunfo, que administra o trecho.

Já outro passageiro, de 43, estava morto. O corpo foi entregue para uma funerária de Bom Despacho.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista do carro tentou uma manobra para entrar no trevo de acesso, mas acabou invadindo a contramão e bateu de frente com o caminhão, que estava no sentido oposto.

O motorista da carreta não teve ferimentos.