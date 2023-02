BR-365: com enxada e terra filha tapa buracos na rodovia em que pai morreu

Filha de uma vítima da falta de cuidado com o asfalto da BR-365, Bianca Rosa chamou a atenção para a situação tapando os buracos da pista com uma enxada e terra no trecho onde o pai foi atropelado. O caso foi registrado em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, e chamou a atenção quando a jovem postou um vídeo na internet.

“É só um buraco. Mas foi esse buraco que tirou a pessoa mais importante da minha vida, foi esse buraco que acabou com minha vida, e agora me pergunto quantas pessoas morrem e já morreram por apenas ‘um buraco na rodovia’?”, publicou Bianca no vídeo em que mostra o trabalho na rodovia.

O pai dela, Celso Soares de Andrade, 61 anos, morreu depois que um caminhão passou por um buraco e o motorista perdeu o controle do veículo. A vítima estava em uma moto e foi atropelada pelo veículo de carga.

“Eu deveria ter ficado com minha família em casa vivendo meu luto e dando apoio para minha mãe, mas tive consciência que amanhã poderia ser outra pessoa passando pela mesma situação que a minha, talvez não faça tanta diferença, mas minha parte eu fiz”, completou a Bianca Rosa.

As reclamações sobre a BR-365 no trecho entre cidades como Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas e Varjão de Minas são comuns pela falta de manutenção da via.

Esburacada, ainda em 2020 a rodovia foi alvo de ações do Ministério Público Federal (MPF) que pedia na Justiça que União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) contratassem uma empresa especializada na conservação e manutenção periódica dos acostamentos e faixas de domínio de dois trechos da BR-365, sendo um urbano, em Uberlândia, e o segundo trecho, de Uberlândia a Patos de Minas.

Recentemente, o Dnit concluiu a licitação para restauração e conservação da BR-365, no trecho entre Santana de Patos e o entroncamento com a BR-040, e deve investir R$ 43 milhões para tapar buracos e fazer as melhorias necessárias neste trecho. O trabalho deve ser iniciado nos próximos dias.