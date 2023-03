BR-381: batida entre carro e caminhão deixa mulher ferida gravemente

Uma batida entre um carro e um caminhão no km 375 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na manhã desta terça-feira (14), deixou uma pessao ferida gravemente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Segundo o relato dos militares, a motorista do veículo tinha uma lesão profunda no rosto pelo impacto contra o volante. A vítima foi retirada do carro, imobilizada e encaminhada ao Hospital Margarida em João Monlevade, onde foi intubada.

Leia também: Acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita a BR-381 em Betim O passageiro que estava no banco de trás do carro foi atendido com suspeita de fratura na perna direita. Já o motorista do caminhão e o passageiro no banco do carona não apresentavam lesões ou necessidade de atendimento médico prioritário.