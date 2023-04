BR-381: carreta tomba e causa 12 km de congestionamento

Uma carreta carregada com frango tombou na pista da BR-381, em Itapeva, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (11/4).

O acidente foi na altura do km 925, no sentido São Paulo. O motorista da carreta foi atendido no local do tombamento com ferimentos leves e levado para atendimento no Pronto Socorro de Extrema.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, a carga não ficou espalhada na pista, mas foi saqueada por pedestres.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência.

De acordo com a última atualização da Arteris, há 9 km de lentidão na pista sentido São Paulo, que foi fechada para o destombamento da carreta.

Na pista sentido Belo Horizonte, apenas a faixa da direita está liberada para o trânsito e há 3 km de congestionamento.