BR-381 é interditada para detonação de rochas

A BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas, será interditada na tarde desta sexta-feira (2/6).

A pista será interditada na altura do KM 382 nesta sexta, de 13h30 às 14h30, nos dois sentidos da pista.

Segundo a prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, a interdição é para detonação de rochas na obra do novo trecho de acesso à cidade.

Durante o horário de interdição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede atenção aos motoristas no trecho.

Em outros pontos da BR-381

Na altura do KM 299 da rodovia, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, o acostamento no sentido Belo Horizonte está interditado devido à erosão da pista.

No KM 310, em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, a pista está parcialmente interditada no sentido Ipatinga devido a deslizamento. A rodovia está sinalizada.