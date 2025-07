Brasil deixa mapa da fome novamente, diz ONU

O Brasil deixou novamente o Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O relatório divulgado nesta segunda-feira (28.jul) em Roma mostra que menos de 2,5% dos brasileiros estão em situação de desnutrição — índice considerado baixo pela entidade.

A taxa está bem abaixo da média mundial, de 8,2%, e também do índice da América Latina, de 5,1%. Em 2003, a fome atingia 5,7% dos brasileiros. O avanço começou com o programa Fome Zero e, em 2014, o Brasil já havia saído da lista da FAO. No entanto, com a pandemia e o desmonte de políticas sociais, voltou em 2021.

O economista-chefe da FAO, Máximo Torrero, citou o Brasil como exemplo de superação: “Houve um grande foco nas populações mais vulneráveis, com programas sociais e investimentos na produção agrícola”.

Apesar do avanço, 7 milhões de brasileiros ainda vivem em insegurança alimentar severa e outros 28,5 milhões em nível moderado. A alimentação saudável ainda é inacessível para 50,2 milhões de pessoas.

O presidente Lula celebrou a conquista nas redes sociais: “Mostra que, com políticas públicas sérias, é possível combater a fome e construir um país mais justo”.

Globalmente, a fome caiu, mas a FAO alerta: a meta de erradicação total até 2030 não será atingida. A insegurança alimentar ainda atinge 2,3 bilhões de pessoas no mundo.