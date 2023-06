Briga por futebol termina em morte na churrascaria

Uma discussão por causa de futebol, Atlético e Cruzeiro, acabou resultando no assassinato de um homem, L. O. G. M., de 50 anos, que levou dois tiros, um no peito e outro no braço direito, dados por I. S. O, de 79 anos, que fugiu do local.

O crime ocorreu no início da tarde, no restaurante Tchê Churrasqueiro, na Avenida Coronel José Dias Bicalho, 237, Bairro São José, na Região Norte de Belo Horizonte.

O autor dos disparos tinha ido almoçar com a filha adotiva, no restaurante. Depois de comerem, o pai começou a discutir com a vítima. Revoltado, ele chamou a filha e foram para casa, que fica no mesmo bairro.

Uma vez em casa, o homem entrou em seu quarto, deixando a filha na sala, e ao retornar disse que iria sair para resolver um pequeno problema. Na verdade, ele retornou ao restaurante e depois de nova discussão, atirou na vítima, e fugiu em seguida, em seu carro, um Toyota Yares de cor prata.

Com a chegada da Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima tinha gritado para seu agressor que ele tinha causado prejuízo a seu pai, no passado. Também informaram a placa do veículo do autor dos disparos. A partir desta, os policiais descobriram o endereço e foram até a casa.

Lá chegando, foram recebidos pela filha adotiva. Quando ela conversava com os militares, seu telefone tocou. Era o pai. Ela então, pediu que ele conversasse com os policiais, o que foi feito e este se comprometeu a se entregar, combinando um endereço no Bairro Bonfim, próximo do cemitério.

Lá chegando, os militares encontraram apenas o veículo. O homem é considerado foragido. A ocorrência foi registrada na Central Estadual de Plantão Digital.