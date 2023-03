Brumadinho: Aihara destaca projeto para evitar desastres e mortes

Em evento em Brumadinho nesta terça-feira (7/3), o deputado federal Pedro Aihara (Patriota) tratou a Frente Parlamentar de Prevenção a Desastres como iniciativa para evitar novas tragédias e mortes no país. A iniciativa foi sugerida à Câmara dos Deputados no início deste mês e aguarda despacho do presidente da casa para iniciar os trabalhos.

Aihara foi convidado a participar da cerimônia de anúncio de transferência de R$ 232 milhões para a Prefeitura de Brumadinho, conforme previsto no Acordo Judicial de reparação pelo rompimento de barragem em 2019. À época, o parlamentar atuou como integrante do Corpo de Bombeiros nas atividades de busca das 272 vítimas da tragédia.

“Somente na tragédia de São Paulo, já são mais de 49 mortos. E, para além do sofrimento infinito das famílias, é doloroso mas necessário dizer que o estado, em todas as suas instâncias e esferas, tem suas mãos sujas de sangue. Quando deixamos de realizar o planejamento urbano, quando negligenciamos o uso e ocupação do solo de formas adequadas ou a questão estrutural das moradias nas áreas de risco, também somos responsáveis enquanto sociedade organizada pelas mortes dessas pessoas", disse ao relembrar as chuvas que assolaram o litoral paulista no verão. "A Frente Parlamentar que instituí é um esforço no sentido de sensibilizarmos e empreendermos ações que mudem o foco das ações para a prevenção e não somente a resposta”, completou.

Frente Parlamentar

O requerimento de criação da Frente Parlamentar de Prevenção a Desastres e Apoio Humanitário foi submetido à presidência da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (1º/3). Aihara será o coordenador da frente e a representará na casa legislativa.

Ainda sobre a criação da frente, o deputado federal voltou a criticar o que considera descaso do poder público com a prevenção de desastres e falta de investimento e planejamento técnico na área.

“A Frente Parlamentar é o grito dos que já estão inconformados com (o fato de) todo ano o noticiário repetir mortes por chuvas e outros fenômenos, e isso ter se tornado algo corriqueiro. A chuva não causa desastres nem mortes. O que causa mortes é são superficialidade e oportunismo com as quais as políticas públicas de gestão do risco e prevenção de desastres têm sido tratadas. Esse é o real desastre brasileiro”, concluiu.