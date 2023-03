Brumadinho recebe R$ 232 mi de acordo judicial por rompimento de barragem

prefeitura de Brumadinho recebeu repasse de R$ 232 milhões do Governo de Minas, conforme previsto em Acordo Judicial de reparação pelo rompimento da barragem da Vale, ocorrido em 2019.

A quantia será investida em projetos para ampliação de investimentos nos serviços de saúde e assistência social no município.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou da solenidade de repasse realizada no Complexo Hospitalar Valdemar de Assis Barcelos, Bairro Santa Cruz, em Brumadinho.

O acordo judicial foi firmado entre o Governo de Minas Gerais , o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a mineradora Vale S/A.

Investimentos

Do valor recebido pela prefeitura de Brumadinho, R$ 218,7 milhões serão investidos no custeio do Complexo Hospitalar Valdemar de Assis Barcelos, que inclui o hospital municipal, maternidade, Centro de Especialidades, Centro de Imagens, laboratório de análises clínicas e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O restante do valor será utilizado em políticas socioassistenciais de Brumadinho, sendo R$ 10,9 milhões para para a manutenção do Termo de Pactuação, assinado em 2019. Ele permite a contratação de profissionais vinculados à saúde e à assistência social. Outros R$ 2,5 milhões serão empregados no fortalecimento do Serviço Único de Assistência Social (SUAS). A quantia visa garantir a manutenção e capacitação das equipes do CRAS, CREAS e do Centro de Assistência Social Especializado em Calamidades – CRASEC.

Reparação

O acordo judicial, que permitiu o recebimento dos valores pela prefeitura de Brumadinho, foi firmado em reparação ao rompimento das barragens da Vale no município, em 25 de janeiro de 2019. O ocorrido matou 272 pessoas, além de provocar danos ambientais, econômicos e sociais.

Governo investe em itens hospitalares

O Governo de Minas informou que, em conjunto com as instituições de Justiça, autorizou a entrega de mais de 50 mil itens hospitalares para o Complexo Hospitalar Valdemar de Assis Barcelos. Do valor total a ser investido, de R$ 30,2 milhões, R$ 18,6 milhões já foram utilizados na compra de equipamentos.

A soma dos repasses ao município de Brumadinho chega, então, aos R$ 262,3 milhões. Esse valor pode aumentar para R$ 291,3 milhões, pois outros R$ 29 milhões, que serão destinados para a contratação de profissionais da saúde e assistência social, aguardam liberação judicial.