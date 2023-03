Buscas por homem que caiu no Arrudas são retomadas nesta manhã (20)

As buscas pelo homem que caiu no Ribeirão Arrudas, às margens da avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Calafate, e foi arrastado na tarde desse domingo (19/3) foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje (20/3).

O acidente aconteceu durante a chuva forte que atingiu BH e região metropolitana, na tarde de ontem.

Segundo os bombeiros, a tendência é que as buscas se concentrem no limite entre Belo Horizonte e Sabará, local em que a área do rio é mais extensa e exige uma busca mais apurada.

A equipe está traçando a melhor estratégia neste momento para retomar os trabalhos.

Ainda na tarde de ontem, militares fizeram a varredura do ponto onde a vítima caiu, na região central, e foi finalizada à noite, em Sabará. Conforme explicações dos militares, toda a calha do rio foi verificada, mas o homem não foi localizado.

Chuva em BH

A chuva de ontem fez estragos em Belo Horizonte e na região metropolitana. A precipitação causou alagamentos, fechamentos de vias e quedas de árvores.

No Barreiro, um poste caiu em um ônibus que transportava funcionários da mineradora Vale, no Bairro Tirol. Chovia granizo no momento do acidente. A ocorrência aconteceu na Avenida Antônio Eustáquio Piazza.

Em Contagem, a queda de granizo foi tão forte que depois que a chuva passou, as pedras de gelo pareciam neve acumulada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para pelo menos cinco ocorrências relacionadas à chuva. Em Contagem, os deslocamentos foram para atender pessoas presas em alagamentos nas avenidas Coronel Jove Soares Nogueira, no Bairro Inconfidentes, Francisco Firmo de Matos, no Bairro Novo Riacho, Paes Leme, no Bairro Bandeirantes, e nas ruas Raul Soares e Firmino Augusto Lana, ambas no Bairro Industrial.