Cabo Gente Boa: fantoche da PM ‘faz abordagem’ nas rodovias em Juiz de Fora

Nas rodovias, escolas ou eventos, o Cabo Gente Boa em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, ganha vida por meio da manipulação do também cabo Leonardo Perdigão. O policial — que integra o efetivo da 4ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária na Manchester Mineira — é o criador do personagem , que nasceu diante da necessidade de buscar alternativas para promover a educação e segurança no trânsito da região.

Nesse sentido, Perdigão conta em entrevista ao Estado de Minas que o reforço no efetivo com o fantoche chegou no início deste ano. “Em janeiro aconteceu a primeira aparição pública dele. Tive a ideia do personagem depois de conversas com colegas militares, que já apontavam a necessidade de trazer algo para chamar a atenção das pessoas”, conta.

Nas rodovias de Juiz de Fora e região, os motoristas são parados pelo policial, que, ao perceber a presença de crianças no interior do veículo, adapta a mensagem com o uso do fantoche durante a abordagem. Rapidamente, segundo conta, os adultos reagem sorrindo, e as crianças recebem dicas de segurança com uma linguagem lúdica e acessível à idade.

"A gente salienta a importância do uso de dispositivos como cadeirinha, bebê conforto, acento de elevação e cinto de segurança no banco de trás. Também destacamos, por exemplo, que não se deve colocar a mão e cabeça para fora do veículo. E vale reparar se o motorista está usando o cinto ou alcoolizado para dirigir", explica o cabo.

Além das estradas, o Cabo Gente Boa, que tem sua própria caravana, bate ponto em eventos e escolas das redes pública e privada com palestras, gincanas, quiz e distribuição de brindes. Na segunda-feira (1º/5), Gente Boa deu suas tradicionais dicas de segurança ao participar do último dia de um festival gastronômico da cidade.

“Além do personagem, colocamos um estande na entrada, onde era disponibilizado o teste de bafômetro”, pontua. Nesse evento, o Cabo Gente Boa até cantou de improviso ao lado dos palhaços Fuxico e Xaveco, que convidaram o idealizador do fantoche para uma apresentação conjunta no festival. E eles cantaram, claro, sobre segurança no trânsito.

As últimas apresentações em colégios aconteceram em Além Paraíba, na última sexta-feira (5/5), na Escola Maria Antonieta Côrtes (Emac) e Escola Municipal Professor La-Fayette Côrtes.

Estreitando laços entre polícia e comunidade, diz comandante

Com a popularidade em ascensão, o projeto visa estabelecer integração entre as forças de segurança e a população, conforme avalia o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, capitão Vinícius Araújo.

“A iniciativa tem por objetivo alcançar principalmente o público infantil para promover educação e segurança no trânsito, bem como estreitar os laços entre polícia e comunidade. Apesar de ser direcionado ao público infantil, o Cabo Gente Boa desperta a curiosidade e bom humor também dos adultos”, ressalta.